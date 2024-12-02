В Минске пассажир метро был задержан из-за самодельного ножа

В Минске служба безопасности метрополитена задержала мужчину с ножом, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел на станции минского метро «Институт культуры». Сотрудники при досмотре личных вещей жителя Минского района обнаружили нож. Мужчина рассказал, что этот нож был изготовлен им самостоятельно из подручных материалов. Пассажир признался, что не думал, что его нож может представлять какую-либо опасность. Но еще в этот день он планировал поехать в лес за грибами, положил нож в рюкзак и забыл о нем, потому что планы поменялись, и он поехал в Минск.
Экспертизы холодного и метательного оружия показала, что изъятый у мужчины нож изготовлен самодельным способом и является клинковым холодным оружием колюще-режущего действия.
Фигуранта будут судить за незаконное ношение и перевозку холодного оружия.
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