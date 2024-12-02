В Минске пассажир метро был задержан из-за самодельного ножа

Инцидент произошел на станции минского метро «Институт культуры». Сотрудники при досмотре личных вещей жителя Минского района обнаружили нож. Мужчина рассказал, что этот нож был изготовлен им самостоятельно из подручных материалов. Пассажир признался, что не думал, что его нож может представлять какую-либо опасность. Но еще в этот день он планировал поехать в лес за грибами, положил нож в рюкзак и забыл о нем, потому что планы поменялись, и он поехал в Минск.