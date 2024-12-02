В Новосибирске вернули свет жителям более 250 домов в Дзержинском районе

Днем 2 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Дзержинского района Новосибирска. К настоящему времени специалистам удалось восстановить подачу ресурса.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Напомним, что света не было как минимум в 268 домах на улицах Карбышева, Липецкая, Юрия Смирнова, Волочаевская, Черенкова, Караваева, Новороссийская и Ярослава Гашека.
Помимо этого, сегодня без электроснабжения остались жители Советского района Новосибирска. Речь идет о 698 домах на улицах Молодости, Березовская, Гурзуфская, Энгельса, Бегичева, Бердышева, Сторожевая, Таврическая, Часовая, Буровая, Барьерная, Мосина, Быстрая, Трехгорная, Трубная, Смежная, Универсальная, Гончарная, Алуштинская и Механизаторов.