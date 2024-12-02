В Новосибирске вернули свет жителям более 250 домов в Дзержинском районе

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Напомним, что света не было как минимум в 268 домах на улицах Карбышева, Липецкая, Юрия Смирнова, Волочаевская, Черенкова, Караваева, Новороссийская и Ярослава Гашека.