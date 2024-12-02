Количество зараженных ковидом в Башкирии выросло почти на 100 человек

Озвучена обновленная статистика заболеваемостью коронавирусом в Башкирии. Так, по данным регионального Минздрава, за сутки в республике было обнаружено еще 97 случаев заражения ковидом. За все время пандемии инфекция была диагностирована 425 867 раз.