Количество зараженных ковидом в Башкирии выросло почти на 100 человек

Озвучена обновленная статистика заболеваемостью коронавирусом в Башкирии. Так, по данным регионального Минздрава, за сутки в республике было обнаружено еще 97 случаев заражения ковидом. За все время пандемии инфекция была диагностирована 425 867 раз.
Показатель выздоровления вырос на 96 человек. Болезнь за четыре года удалось побороть 418 374 жителям Башкирии.
На данный момент 76 человек находятся в больнице. Они получают всю необходимую помощь в условиях стационара. По данным ведомства, свободный коечный фонд составляет 19,5%.
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