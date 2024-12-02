Собянин открыл движение по путепроводу через МЦД-1 возле Бескудниково

Сообщается также, что в рамках дополнительного развития транспортной инфраструктуры в этом районе в 2025 году планируется построить 1,2 километра дорог, три перехода: надземный в районе пересечения Талдомской улицы и Коровинского шоссе и два подземных (вблизи здания Института педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева и в районе пересечения улицы Бегичева и Инженерной).