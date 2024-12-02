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Собянин открыл движение по путепроводу через МЦД-1 возле Бескудниково

МОСКВА, 2 дек — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение транспорта по путепроводу через МЦД-1 в районе станции Бескудниково, связывающему Северный и Северо-восточный округа столицы.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Вы герои, сделали хороший и сложный объект для города. Перешли несколько железнодорожных путей, МЦД-1. Соединили Северный и Северо-восточный округа, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Важный и нужный проект, которой улучшит жизнь сотен тысяч москвичей», — сказал глава города, обращаясь к строителям.

Двухполосный путепровод связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную улицу. Как сообщается в материалах столичной мэрии, он позволит организовать прямое движение транспорта от Широкой улицы до Ленинградского шоссе с выходом на Алтуфьевское, Дмитровское, Коровинское шоссе и МСД. Также путепровод значительно упростит выезд на МКАД, Череповецкую улицу, Северо-Западную хорду и улучшит транспортную доступность станции Бескудниково МЦД-1.

Сообщается также, что в рамках дополнительного развития транспортной инфраструктуры в этом районе в 2025 году планируется построить 1,2 километра дорог, три перехода: надземный в районе пересечения Талдомской улицы и Коровинского шоссе и два подземных (вблизи здания Института педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева и в районе пересечения улицы Бегичева и Инженерной).

По данным мэрии, за последние годы правительство Москвы реконструировало и построило 26 автомобильных путепроводов через пути железной дороги. В настоящее время ведутся работы по проектированию, реконструкции и строительству еще семи путепроводов.

Собянин Сергей