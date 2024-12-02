«Умный светофор» появился на федеральной трассе в Усольском районе

— Светофор запрограммирован для работы более чем в 10 различных режимах. Он анализирует количество автомобильного трафика, время суток и другие параметры. Данный перекресток является очагом аварийности, ранее здесь были установлены камеры фотофиксации нарушений ПДД. Светофорный объект поможет повысить безопасность проезда транспорта и снизить риски ДТП, — рассказал начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Макарин.