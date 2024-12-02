«Умный светофор» появился на федеральной трассе в Усольском районе

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе установили «умный светофор». Как сообщили КП-Иркутск в Упрдор «Прибайкалье», устройство появилось на пересечение с региональной дорогой Мальта — Новомальтинск. Помимо этого специалисты выполнили монтаж металлических опорных конструкций, нанесли дорожную разметку и смонтировали знаки.
— Светофор запрограммирован для работы более чем в 10 различных режимах. Он анализирует количество автомобильного трафика, время суток и другие параметры. Данный перекресток является очагом аварийности, ранее здесь были установлены камеры фотофиксации нарушений ПДД. Светофорный объект поможет повысить безопасность проезда транспорта и снизить риски ДТП, — рассказал начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Макарин.
В 2024 приняли ряд мер, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Например, смонтировали два километра линий электроосвещения и установили светофор на 24 километре обхода города Иркутска. Кстати, по предварительным итогам года на подведомственной управлению сети дорог наблюдается снижение количества ДТП на 10% (зарегистрировано 246 случаев).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стихийные снежные горки у дорог засыпают в Братске.