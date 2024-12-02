Мировой рекорд и встреча с населением на стадионе: Как самый сильный чиновник в Ростовской области выиграл турнир по пауэрлифтингу

Правда, такой консерватизм чреват некоторыми нюансами. Почти каждый поход на тренировку в конце превращается чуть ли не в рабочую встречу с населением. Дело в том, что в родном Гуково главу все знают в лицо. И люди, тренирующиеся в зале, часто подходят к пауэрлифтеру вовсе не с вопросами о спортивном питании или про технику выполнения какого-нибудь упражнения.