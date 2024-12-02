Мировой рекорд и встреча с населением на стадионе: Как самый сильный чиновник в Ростовской области выиграл турнир по пауэрлифтингу

Борис Трофимов занимает должность главы города Гуково в Ростовской области уже 11 лет. А тяжелым спортом занимается в два раза дольше.
Борис Владимирович, признается: спорт любит с детства. С начальной школы занимался легкой атлетикой на местном стадионе «Шахтер». А паэурлифингом увлекся 22 года назад. Говорит: восхищался одним спортсменом, ставшим для него примером. Поэтому и решил связать жизнь с тяжелыми весами.
Больше 10 лет Борис Трофимом руководит шахтерским городом. Фото: из архива героя публикации.
НА ТРЕНИРОВКЕ — РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ.
Кстати, тренируется Борис Трофимов на том же стадионе, что и в детстве.
— Я не люблю эти навороченные модные фитнес-клубы. Место тренировки не меняю десятки лет, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» 52-летний силач.
Правда, такой консерватизм чреват некоторыми нюансами. Почти каждый поход на тренировку в конце превращается чуть ли не в рабочую встречу с населением. Дело в том, что в родном Гуково главу все знают в лицо. И люди, тренирующиеся в зале, часто подходят к пауэрлифтеру вовсе не с вопросами о спортивном питании или про технику выполнения какого-нибудь упражнения.
Борис Трофимов.
— Рассказывают о коммунальных проблемах. К примеру, уличное освещение может кое-где не работать, — говорит Борис Владимирович.
Сегодняшний вес главы 142 килограмма, а его абсолютный рекорд — жим с 245-килограммовой штангой.
— Я тренируюсь трижды в неделю по два часа с шести до восьми утра. Потом еду на работу, — делится собеседник.
Личный рекорд спортсмена — 245 килограммов. Фото: из архива героя публикации.
УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД И ПОВТОРИЛ РЕЗУЛЬТАТ.
Почти каждый год спортсмен участвует в соревнованиях различного уровня. Рекордов у него — хоть отбавляй. Так, в минувшем году на IX Чемпионате мира по пауэрлифтингу и военному жиму спортсмен выжал штангу весом 222,5 килограмма, установив мировой рекорд. А в этом — повторил результат.
На днях тяжелоатлет участвовал в открытом областном турнире «Ростовская крепость» федерации НАП. Всего на состязания съехались больше 300 силачей в возрасте от 22 до 54 лет. Борис Трофимов стал абсолютным чемпионом сразу в двух номинациях: в том числе в номинации для ветеранов-силачей, чей возраст — 50−54 года.
— Это был классический жим без экипировки с прохождением допинг-контроля. Я отжал от груди штангу весом 222,5 килограмма, — говорит Борис Трофимов.
Борис Трофимов на открытом турнире области взял вес 222,5 килограммов. Фото: из архива героя публикации.
Для сравнения, его соперники, занявшие второе и третьи места, отжали 210 и 207,5 килограмма соответственно. Борис Трофимов говорит, что готовиться к этим соревнованиям было непросто.
— Дал о себе знать плотный рабочий график. В конце года много задач навалилось.
Глава признается, что в этом году не смог попасть на чемпионат мира в Москву, хотя с такими показателями мог запросто занять там первое место.
— Думаю, что этот пробел наверстаю уже в следующем.