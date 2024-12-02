Созданы наносенсоры, фиксирующие отклонения в работе органов человека

«Ранее мы создали электроды, уровень шума которых был не более 220 нВ в диапазоне частот от 0 до 10 000 Гц и с устойчивостью к электромагнитным помехам, которые позволяли регистрировать микропотенциалы сердца уровнем от 300 нВ. Новая технология изготовления наносенсоров позволила создать практически бесшумные наносенсоры, способные регистрировать микропотенциалы от единиц и десятков нановольт», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, заведующей научно-производственной лабораторией «Медицинская инженерия» Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дианы Авдеевой.