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Лукашенко согласовал назначение нового главного редактора газеты «Звязда»

Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву директором издательского дома «Звязда».

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение на должность директора — главного редактора издательского дома «Звязда» Ольгу Ануфриеву, передает БелТА.

Ранее Ольга Ануфриева была главным редактором редакции газеты «Рэспублiка» учреждения Администрации президента Беларуси «Издательский дом “Беларусь сегодня”.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.

Также глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.

Тем временем новый министр культуры Беларуси Чернецкий не хочет уходить со сцены.