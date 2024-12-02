Андрей Бочаров поздравил с 99-летием фронтовика Виктора Шестеля

В 1945—1946 годах служил в рядах группы советских войск в Германии. В 1950 году Виктор Федорович поступил в Рязанское автомобильное училище, после его окончания проходил службу в Прибалтийском военном округе, Северо-Кавказском военном округе, в Германии. Закончил службу в звании полковника.