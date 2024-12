Экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор высказался против современной музыки

«Когда вся семья садится в грузовик и мы отправляемся в небольшой отпуск, все, что я слышу, это Тейлор Свифт или что-то в этом роде. Мне трудно это воспринимать, но в такой музыке нет ничего плохого, просто новое поколение хочет ее слушать. Для них это, наверное, так же важно, как для меня были важны The Beatles, Cream и Джими Хендрикс», — признался Ричи Блэкмор в новом эпизоде шоу Tales From The Tavern.