Штраф за лампочку: в Ташкенте началась охота на «расточителей электроэнергии»

Рейды затрагивают кафе, магазины и даже жилые дома, где днем горит уличное освещение или свет в подъездах. Нарушителей наказывают штрафами.
Расточительное использование электроэнергии — это, конечно, плохо. Но ведь у нас рыночная экономика, о чем власти не раз заявляли, когда вводили социальную норму. Потребляешь больше — просто платишь больше.
Однако возникает вопрос: почему теперь предпринимателей за это наказывают? Если они оплачивают электроэнергию по счетчику, на каком основании их штрафуют? Разве это не их право распоряжаться тем, за что они заплатили?
Власти поясняют, что это делается «для предупреждения бесполезного расхода электроэнергии». Звучит красиво, но такое впечатление, что чиновникам вместо решения системных вопросов проще штрафовать владельцев кафе за горящую лампу на веранде.
Энергосбережение — важная цель, но разве оно должно превращаться в репрессивную кампанию? Может, начать стоит с себя, господа чиновники? Например, с контроля за расходами электричества в государственных учреждениях.
Как вы считаете, это действительно забота об экономии энергии или просто новый способ пополнить бюджет?