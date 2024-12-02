Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана

Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Казахстане в декабре. Дожди и мокрый снег ожидаются в южных областях страны, в горной и предгорной местности ― обильный снег. Гололёд и туманы обещают синоптики на западе и юге республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В первой декаде месяца на севере, в центре и на востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от −10−18 до −3−10 градусов, днём от 0−8 до −3+5 градусов.
На юге и юго-востоке ночью ожидается от −5+5 до −1−8 градусов, в горных районах до −10−15 градусов, днём от −5+5 до +5+12 градусов.
На западе ночью будет −1−8 градусов, на побережье Каспийского моря до +3 градусов, днем +1+8 градусов. К концу декады дневная температура может понизиться до −5+3 градусов.
Во второй и третьей декадах декабря этого года в северных, восточных и центральных областях Казахстана ночами будет от −18−23 градусов до −7−12 градусов, днём от −4+1 градусов до −8−13 градусов. В некоторые дни морозы могут доходить до −25−35 градусов ночью и до −10−20 градусов днём.
На юге и юго-востоке ночью температура будет варьироваться от −7−18 градусов до 0−5 градусов, днём от 0−5 градусов до +3+12 градусов. В отдельные дни третьей декады морозы могут усилиться до −15−22 градусов ночью и до −5−13 градусов днём.
По информации «Казгидромета», в целом температура воздуха ожидается около нормы по всему Казахстану, а количество осадков на большей части страны превысит средние показатели.