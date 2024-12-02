Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана

Во второй и третьей декадах декабря этого года в северных, восточных и центральных областях Казахстана ночами будет от −18−23 градусов до −7−12 градусов, днём от −4+1 градусов до −8−13 градусов. В некоторые дни морозы могут доходить до −25−35 градусов ночью и до −10−20 градусов днём.