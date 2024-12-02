В Калининграде открыли новый шахматный клуб

В Калининграде на ул. Краснооктябрьской, 17 открыли шахматный клуб. Об этом написал на своей страничке в «ВКонтакте» губернатор Алексей Беспрозванных.
«Открыли клуб вместе с гроссмейстером, чемпионом мира Сергеем Карякиным. Отличный вид спорта. Занимался им с первого класса несколько лет. Пожелал детям удачи и упорства. Шахматы очень помогают в учебе, в будущем, формируют стратегическое мышление», — написал глава региона.
Алексей Беспрозванных анонсировал турнир на кубок губернатора Калининградской области в 2025 году и порядка 20 тематических событий. По его данным, шахматами в регионе занимаются около 5 тысяч ребят.