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В Калининграде открыли новый шахматный клуб

Детей ждут на Краснооктябрьской, 17.

Источник: AP 2024

В Калининграде на ул. Краснооктябрьской, 17 открыли шахматный клуб. Об этом написал на своей страничке в «ВКонтакте» губернатор Алексей Беспрозванных.

«Открыли клуб вместе с гроссмейстером, чемпионом мира Сергеем Карякиным. Отличный вид спорта. Занимался им с первого класса несколько лет. Пожелал детям удачи и упорства. Шахматы очень помогают в учебе, в будущем, формируют стратегическое мышление», — написал глава региона.

Алексей Беспрозванных анонсировал турнир на кубок губернатора Калининградской области в 2025 году и порядка 20 тематических событий. По его данным, шахматами в регионе занимаются около 5 тысяч ребят.