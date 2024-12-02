В Калининграде открыли новый шахматный клуб

«Открыли клуб вместе с гроссмейстером, чемпионом мира Сергеем Карякиным. Отличный вид спорта. Занимался им с первого класса несколько лет. Пожелал детям удачи и упорства. Шахматы очень помогают в учебе, в будущем, формируют стратегическое мышление», — написал глава региона.