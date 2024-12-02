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35 кг опасных мяса и птицы обнаружено в Нижегородской области

Продукцию утилизировали.

Источник: Нижегородская правда

35 кг мяса и птицы без сопроводительных документов следовали из Нижнего Новгорода в Мордовию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по НО и РМЭ.

Сотрудники Россельхознадзора 27 ноября на стационарном посту ДПС «Орловские дворики» выявили перевозку мясной продукции, мяса и птицы без ветеринарно-сопроводительных документов.

Продукцию утилизировали. Владельцу направлено предостережение.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что просроченные морепродукты и колбасу обнаружили в Нижегородской области.