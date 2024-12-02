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Лукашенко согласовал назначение четырех заместителей министров

Лукашенко назначил четырех заместителей министров.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 2 декабря согласованы заместители министров в несколько ведомств, сообщает пресс-служба президента.

Так, первым замминистра культуры глава Беларуси назначили Дмитрия Шляхтина.

Назначение на должность первого замминистра транспорта и коммуникаций получил Григорий Глазко.

Еще заместителем министра экономики стала Елена Болигатова.

А Сергей Адаменко согласован заместителем министра энергетики.

Кроме того, проинформировали о назначении на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Казакевича.

И также президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.

Еще согласовано назначение нового главного редактора газеты «Звязда».

А еще глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.