Лукашенко согласовал назначение четырех заместителей министров

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 2 декабря согласованы заместители министров в несколько ведомств, сообщает пресс-служба президента.
Так, первым замминистра культуры глава Беларуси назначили Дмитрия Шляхтина.
Назначение на должность первого замминистра транспорта и коммуникаций получил Григорий Глазко.
Еще заместителем министра экономики стала Елена Болигатова.
А Сергей Адаменко согласован заместителем министра энергетики.
Кроме того, проинформировали о назначении на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Казакевича.
И также президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.
Еще согласовано назначение нового главного редактора газеты «Звязда».
А еще глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.