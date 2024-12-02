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Жительнице Ростовской области одновременно пересадили сердце и легкие

Жительница Дона перенесла уникальную операцию по пересадке сердца и легких.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Ростовской области выполнили одновременную пересадку сердца и легких. Об этом случае рассказали на сайте НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Минздрава России.

Как оказалось, непростое хирургическое вмешательство провели еще в 2022 году. До этого пациентка страдала стенокардией и легочной гипертензией. Из-за недуга женщина настолько ослабела, что не могла ходить даже по квартире. Кроме того, ей постоянно нужен был кислородный баллон. После операции ситуация значительно улучшилась.

— Я человек обычный, не из медицины, поэтому трансплантация казалась чем-то за пределами понимания, казалось, что это что-то невозможное. Тревоги постепенно начали отступать, когда легла в стационар. Все время, сколько находилась в больнице, семья меня поддерживала. Тогда я задалась целью — выздороветь и отвести дочку в первый класс, — рассказала в публикации жительница Дона.

Женщина призналась, что настраивала себя исключительно на хороший исход и не рассматривала других вариантов. Потом были двух-трехдневный период в реанимации, лечение в обычной палате и выписка. После этого женщина, как и хотела, отвела свою дочь в первый класс.