Жительнице Ростовской области одновременно пересадили сердце и легкие

— Я человек обычный, не из медицины, поэтому трансплантация казалась чем-то за пределами понимания, казалось, что это что-то невозможное. Тревоги постепенно начали отступать, когда легла в стационар. Все время, сколько находилась в больнице, семья меня поддерживала. Тогда я задалась целью — выздороветь и отвести дочку в первый класс, — рассказала в публикации жительница Дона.