Тысячи воронежцев в декабре получат особые «красные» квитанции за свет

В декабре 2024 года более 3 тыс. воронежцев получат особые «красные» квитанции на оплату электроэнергии. В «ТНС энерго Воронеж» поясняют: красный цвет — это напоминание о необходимости погасить задолженность до конца года.
— Тем, кто проигнорирует предупреждение, в январе отключат свет. А если и это не поможет, дело передадут судебным приставам, — уточнили в компании.
По информации поставщика, задолженность получателей «красных» квитанций составляет более 30 млн рублей.
Свет могут отключить абонентам, чья задолженность превышает норматив потребления в два раза, вне зависимости от общей суммы долга. Ранее стало известно, что в ноябре 2024-го почти 7 тыс. жителей Воронежской области остались без электроэнергии из-за задолженностей. Энергетики предупреждали потребителей за 20 дней до отключения.
С 1 января 2025-го начнут действовать пороговые значения объемов потребления электроэнергии, разработанные ФАС России для дифференцированных тарифов, установленных в июле этого года.