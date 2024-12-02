Тысячи воронежцев в декабре получат особые «красные» квитанции за свет

Свет могут отключить абонентам, чья задолженность превышает норматив потребления в два раза, вне зависимости от общей суммы долга. Ранее стало известно, что в ноябре 2024-го почти 7 тыс. жителей Воронежской области остались без электроэнергии из-за задолженностей. Энергетики предупреждали потребителей за 20 дней до отключения.