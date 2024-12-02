Скидки в универмагах Минска в декабре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш»

Кроме того, скидка от 15% до 35% будет действовать на домашний текстиль, галантерею, а также на обувь (речь идет про скидку до 50%) и на чулки, носки (до 30%). Со скидкой от 10% до 35% на игрушки (15%), мебель (15%), светильники (до 25%), ковры, детскую одежду (до 30%). А еще скидку от 10% до 50% обещают на сувениры, керамику (до 40%), парфюмерию. Скидка от 7% до 35% будет действовать на посуду (речь идет про скидку до 50%), а также на бытовую технику.