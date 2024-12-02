Скидки в универмагах Минска в декабре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш»

Минские универмаги назвали даты скидок, выгодных предложений и акционные товары в декабре 2024 года. Собрали, какие товары можно будет купить со скидками. Кроме того, узнали, в какие дни скидка окажется максимальной.
ГУМ, скидки, декабрь 2024.
В ГУМе в период с 1 по 31 декабря объявил акцию «Волшебные моменты счастья в каждой покупке». Так, каждые четверг, пятницу, субботу, воскресенье скидки на непродовольственные товары составят до 55% при сумме от 7 рублей. Кроме того, понедельник, вторник и среду скидки составят до 40%.
Также во вторник 3, 10, 17 и 24 декабря обладателям дисконтных карт будут предоставляться эксклюзивные скидки. А по средам будет предоставляться рассрочка на 12 месяцев по картам «Халва» на все.
На протяжении декабря со скидкой до 55% можно будет купить косметику, парфюмерию. Скидка до 50% будет распространяться на посуду, изделия хозназначения, одежду, трикотаж, белье, головные уборы, швейные аксессуары для взрослых, новогодние товары, обувь для взрослых. Скидка до 45% будет действовать на ювелирные изделия, а до 40% — на товары для детей, бытовую химию.
Со скидкой до 35% можно будет приобрести настенные и интерьерные часы, а до 30% — на галантерейные изделия, картины, наручные часы, текстиль для дома, товары для шитья, ткани. На канцтовары, бумажно-беловые и офисные товары, чулочно-носочные изделия для взрослых, бижутерию, портьеры, товары для сада и огорода, компьютерную периферию, радиотовары будет распространяться скидка до 25%.
В универмаге в декабре 2024 года со скидкой 20% можно будет купить фоторамки, свечи, сувениры, подушки, одеяла, бытовую и кухонную электротехнику, бритвы, фены, щипцы для завивки волос, триммеры, машинки для стрижки волос. Также скидку до 15% предлагают на курительную галантерею, аксессуары для одежды, клеенку. Скидка 10% будет действовать на электролампочки, инструменты, элементы питания, ковры, ковровые покрытия, велосипеды.
Со скидкой 7% можно будет купить светильники, строительные товары, санитарно-техническое оборудование, нагревательные устройства. На кувшины-фильтры и картриджи для очистки воды будет действовать скидка 5%. Также ГУМ в декабре 2024 года объявил большие скидки на товары белорусского производства. Подробнее с ассортиментом товаров можно ознакомиться здесь.
ЦУМ, скидки, декабрь 2024.
В ЦУМе в декабре в период со вторника по воскресенье скидка на непродовольственные товары составит до 55%. Кроме того, скидки до 15% с понедельника по воскресенье будут действовать на крупногабаритную бытовую технику. По понедельникам обладателям дисконтных карт универмага предоставят скидку до 10%.
Универмаг «Беларусь», скидки, декабрь.
В универмаге «Беларусь» каждые вторник, четверг, субботу, воскресенье скидка 30% будет действовать на всю женскую и мужскую одежду, на женские, а также спортивные и дорожные сумки. С указанной скидкой можно будет приобрести женскую и мужскую обувь, женское и мужское белье, постельное, столовое белье, одеяла, подушки.
Кроме того, скидку 15% и 30% обещают в озвученные дни на всю посуду, фарфора, металла, на все обои. Также со скидкой 20% будет распространяться на все ковры. А со скидкой 15% можно будет купить детскую одежду, обувь, игрушки.
А еще весь декабрь каждый день скидка 15% и выше будет действовать на белорусскую косметику. Универмаг объявил акцию «Снежань белорусской косметики».
Торговый дом «На Немиге», скидки, декабрь.
В торговом доме «На Немиге» в декабре на протяжении всего месяца скидка на отдельный ассортимент косметики от «Имидж Косметик» будет до 85%, на выделенный ассортимент косметических средств от бренда «Сити Косметик» до 80%. Скидка до 55% будет распространяться на отдельный ассортимент парфюмерии и косметики Dilis.
Также скидка на выделенный ассортимент женской одежды Panda составит 50%. С указанной скидкой можно будет приобрести выделенный косметический ассортимент бренда Lilo, SelfieLab, Evercosmetics. Скидка 45% весь декабрь будет распространяться на выделенный ассортимент Relouis, Belor Design, а 40% — на выделенные позиции Luxvisage. Со скидкой до 40% весь декабрь можно будет купить отдельный ассортимент постельного белья «Блакiт», весь ассортимент бытовой химии Avko company, «Аквасан», на ассортимент казанов, жаровень, наборов алюминиевой посуды «Мечта НМП».
На отдельный детский и мужской ассортимент бренда «Славянка» скидка составит 35%. Указанная скидка также будет распространяться на мужские пальто Respect, на отдельный детский ассортимент одежды Belbimbo. Подробнее со скидками можно ознакомиться здесь.
Торговый центр «Кирмаш», скидки, декабрь.
В торговом центре «Кирмаш» в декабре со скидкой от 30% до 45% можно будет купить часы, ювелирные изделия, изделия из натурального меха (скидка составит 30%). Скидка от 20% до 50% будет распространяться на женскую одежду, бельевой трикотаж, мужскую одежду (скидка составит до 40%).
Кроме того, скидка от 15% до 35% будет действовать на домашний текстиль, галантерею, а также на обувь (речь идет про скидку до 50%) и на чулки, носки (до 30%). Со скидкой от 10% до 35% на игрушки (15%), мебель (15%), светильники (до 25%), ковры, детскую одежду (до 30%). А еще скидку от 10% до 50% обещают на сувениры, керамику (до 40%), парфюмерию. Скидка от 7% до 35% будет действовать на посуду (речь идет про скидку до 50%), а также на бытовую технику.
В торговом центре скидка 30% будет действовать на новогодние украшения и елки, на отдельный ассортимент товаров с новогодней тематикой. Говорится, что скидки не будут распространяться на товары ценой менее трех рублей за единицу. Кроме того, скидки не будут действовать в отношении товаров со специальной ценой, на товары, участвующие в других акциях.
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