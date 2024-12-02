Мэрия озвучила план новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде

В Автозаводском парке, у Второго паркового озера, на территории парков «Светлоярский», «Дубки» и в парке «Станкозавода» с 28 декабря по 12 января запланированы шоу от Деда Мороза и Снегурочки и другие специальные программы. Автозаводский парк, «Светлоярский» и «Дубки» будут открыты в новогоднюю ночь.