Мэрия озвучила план новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде

Мэр Юрий Шалабаев рассказал, что с 23 декабря стартует фестиваль «Горьковская Елка». Муниципальные театры, музеи, библиотеки и планетарий проведут более 70 благотворительных мероприятий.
С 23 декабря по 8 января на площади Маркина развернется «Горьковская Ярмарка». 28, 29, 30 декабря, 5 и 7 января гостей будут развлекать скоморохи. В «Домике добрых дел» можно будет отправить игрушки (в фабричной упаковке) для детей из новых регионов и новогодние открытки.
На Театральной площади установят арт-объект в форме снежного шара с концертной площадкой, где будут выступать музыканты. На пешеходной улице Большой Покровской появятся фотозоны в виде картин со звуковым сопровождением.
Частью проекта «Морозный Нижний» станет двухэтажный экскурсионный автобус в стилистике «Горьковской Елки». Он провезет по горьковским местам.
4 января на Большой Покровской пройдет театрализованное шествие сказочных героев «Горьковская Елка: сказка оживает».
По «Почте Деда Мороза» можно будет бесплатно отправить открытку через почтоматы, установленные в муниципальных театрах, крупных торговых центрах, в здании железнодорожного вокзала, в аэропорту и планетарии. На открытках будут напечатаны рисунки победителей конкурса «Зимний Нижний».
В Автозаводском парке, у Второго паркового озера, на территории парков «Светлоярский», «Дубки» и в парке «Станкозавода» с 28 декабря по 12 января запланированы шоу от Деда Мороза и Снегурочки и другие специальные программы. Автозаводский парк, «Светлоярский» и «Дубки» будут открыты в новогоднюю ночь.
В парке «Швейцария» до 8 января пройдут развлекательные программы, а в новогоднюю ночь — дискотека на льду и праздничная программа на центральной площади.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 29 декабря в 08:30 на станцию «Сортировочная» прибудет «Поезд Деда Мороза».