Верните деньги за кредит: Ростовчанин пытается доказать, что не брал в банке 400 тысяч рублей, чтобы помочь незнакомому бизнесмену

— В случае дистанционного оформления кредитного договора, банки должны быть особенно осмотрительны, принимать повышенные меры предосторожности, — прокомментировал ситуацию ростовский адвокат Давид Ленский. — Особенно, если заемные средства сразу же перечисляются третьему лицу. Сотрудников банка должно было насторожить, что после получения кредита деньги были тут же переведены на счет другого человека. Но их это, почему-то, не смутило. Житель Аксайского района не подписывал никаких документов, связанных с оформлением кредита, не подтверждал свою волю на заключение договора, не давал поручения для перевода денежных средств другому лицу.