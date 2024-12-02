Верните деньги за кредит: Ростовчанин пытается доказать, что не брал в банке 400 тысяч рублей, чтобы помочь незнакомому бизнесмену

Странная история приключилась с жителем Аксайского района. Кто-то взял от его имени огромный кредит и перевел сумму незнакомцу в Кемеровской области.
Сотрудники банка должны быть бдительны при оформлении кредита: дистанционно и на выезде Даниил ОПАРИН.
ЭТИХ ДЕНЕГ В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛ.
В июне 30-летний житель Аксайского района получил по почте письмо от банка. Раскрыл, прочитал и оторопел: с него требовали задолженность по потребительскому кредиту. Якобы еще в феврале мужчине выдали 421 тысячу рублей, а он не погашает заем. Вот только дончанин этих денег в глаза не видел!
— Скорее всего, это какая-то ошибка, — подумал он и поехал в банк, который находился в Ростове. Как все занятые люди, мужчина надеялся быстро уладить недоразумение. Был уверен, что сотрудники во всем разберутся и принесут ему свои искренние извинения. Но те даже отказались показать договор, якобы заключенный от его имени.
ДОГОВОР — ДИСТАНЦИОННО.
Единственное, что выяснил мужчина — договор был заключен дистанционно, через приложение в мобильном телефоне. А деньги почти сразу переведены некоему предпринимателю в Кемеровской области. Якобы по поручению самого аксайчанина.
— Я не брал кредит в вашем банке, да еще и для какого-то неизвестного мне человека. Я даже не открывал у вас счет! Все это провернул кто-то другой! — негодовал мужчина.
На следующий день мужчина обратился в полицию — сказал, что стал жертвой мошенников. Правоохранители заявление приняли, но посоветовали дончанину решать проблему через суд.
Тогда житель Аксайского района обратился к адвокату. Специалист истребовал в банке документы, в частности, заявление на получение кредита с графиком платежей. И тут выяснилось, что договор от имени аксайчанина был заключен с чужого номера телефона.
Сейчас можно оформить кредит даже через мобильный телефон Юлия ПЫХАЛОВА.
ПРИНИМАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Юрист подготовил претензию в банк с просьбой признать сделку несостоявшейся. Не получив ответа — направил иск в суд.
— В случае дистанционного оформления кредитного договора, банки должны быть особенно осмотрительны, принимать повышенные меры предосторожности, — прокомментировал ситуацию ростовский адвокат Давид Ленский. — Особенно, если заемные средства сразу же перечисляются третьему лицу. Сотрудников банка должно было насторожить, что после получения кредита деньги были тут же переведены на счет другого человека. Но их это, почему-то, не смутило. Житель Аксайского района не подписывал никаких документов, связанных с оформлением кредита, не подтверждал свою волю на заключение договора, не давал поручения для перевода денежных средств другому лицу.
Теперь точку в этом споре поставит суд.
Мошенники могут оформить кредит на другого человека Даниил ОПАРИН.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Пусть ищут Кузнецова.
Среди ростовчан тоже встречаются любители поживиться за чужой счет. Так, один из них повесил кредит на незнакомца.
Все началось со звонка сотрудника банка, который предложил 54-летнему мужчине оформить кредитную карту с хорошим лимитом. Причем с доставкой. Услышав, что ему одобрена сумма в 300 тысяч рублей, простой менеджер поддался искушению. И почти сразу же назначил встречу сотруднику банка в одном из торговых центров на Западном.
Вот только ростовчанин прихватил с собой не настоящий паспорт, а липовый. Документ он купил через Интернет. Для этого понадобилось лишь выслать деньги и фотографии. Взамен получил новенькое удостоверение личности, с его фото и чужим именем — Владимир Кузнецов.
На встрече с курьером банка в гипермаркете мужчина и предъявил фальшивый паспорт. Тот подмены не заметил и оформил кредитный договор. Ростовчанин заполучил карту лимитом в 330 тысяч рублей, и радовался, что легко обвел банк вокруг пальца. Он быстро потратил халявные деньги и выбросил карту. Возвращать долг да еще с процентами он не собирался. Пусть ищут Владимира Кузнецова…
Между тем, Владимир Кузнецов реально существовал. Документ у него украли вместе сумкой — вытащили из машины. Со временем он получил новый паспорт, но даже представить себе не мог, что утерянный заставит его когда-то вздрогнуть. Произошло это, когда к нему пришла повестка явиться в суд. Тогда-то и выяснилось, что он должен одному из банков примерно 600 тысяч рублей: сам кредит, проценты и штрафные неустойки.
Мужчина пытался доказать сотрудникам банка, что никогда не брал у них денег. Не добившись правды — отправился в полицию.
Правоохранители изучили видеозаписи, которые велись в торговом центре и у банкоматов, где снимались деньги. Оказалось, что в это время настоящий Владимир Кузнецов был совершенно в другом месте — за тысячу километров от Ростова. Человека, который провернул аферу, быстренько вычислили и предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Вину свою он признал.