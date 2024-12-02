Михаил Пиотровский готовится к «смене караула» в Эрмитаже

«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня готовится смена караула», — прокомментировал Пиотровский. Он добавил: «Я конечно хранитель традиций. Я завершил все, что заложили предыдущие поколения и мой батюшка. Чтобы продолжать традиции, надо и реформировать».