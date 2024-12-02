В Екатеринбурге сломался медиаэкран на Вайнера

В Екатеринбурге сломался медиаэкран на улице Вайнера. Подсветка пешеходной зоны перестала работать. Также отключилось и музыкальное сопровождение. Неполадки заметили 2 декабря. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.
— Проблемы с экраном были обнаружены сегодня. Запланировано обследование конструкции для определения причин неисправности и их устранения. О сроках можно будет сказать только после того как будет выяснена причина неисправности, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что медиаэкран на Вайнера появился торжественно открыли в августе к 300-летию Екатеринбурга. Не все жители города отнеслись к подарку положительно. Даже поступало предложение о том, чтобы убрать его. Однако все же медиаэкран остался на главной пешеходной улице Екатеринбурга.