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В Екатеринбурге сломался медиаэкран на Вайнера

В Екатеринбурге перестал работать медиаэкран на Вайнера.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сломался медиаэкран на улице Вайнера. Подсветка пешеходной зоны перестала работать. Также отключилось и музыкальное сопровождение. Неполадки заметили 2 декабря. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

— Проблемы с экраном были обнаружены сегодня. Запланировано обследование конструкции для определения причин неисправности и их устранения. О сроках можно будет сказать только после того как будет выяснена причина неисправности, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что медиаэкран на Вайнера появился торжественно открыли в августе к 300-летию Екатеринбурга. Не все жители города отнеслись к подарку положительно. Даже поступало предложение о том, чтобы убрать его. Однако все же медиаэкран остался на главной пешеходной улице Екатеринбурга.