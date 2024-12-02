Раскрыта важная роль порядка и стабильности в верованиях древних египтян

На это указывает то, что в число важных привилегий и обязанностей фараонов входили особые ритуалы, связанные с сохранением мира и гармонии не только на земле, но и в загробной жизни, что говорит об их особом статусе «гарантов порядка». Также в древнеегипетской мифологии процесс сотворения мира является не «одноразовым» событием, а постоянным процессом противостояния порядка и разрушения.