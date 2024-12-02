Раскрыта важная роль порядка и стабильности в верованиях древних египтян

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России изучили погребальные практики древних египтян на основе религиозных текстов и работ египтологов за последние три столетия и пришли к выводу, что религия египтян строилась не только на страхе смерти, но и на стремлении к стабильности и порядку как в жизни, так и после нее. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ритуалы служили способом восстановления “маат”, космической гармонии и подчеркивали важность контроля над силами хаоса, “исефет”. Именно в этом заключалась роль фараонов — божественных правителей, которые были ответственны за сохранение мира и гармонии не только на земле, но и в загробной жизни и считались гарантами порядка», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла академический руководитель программы «Египтология» НИУ ВШЭ Екатерина Александрова при всестороннем изучении древнеегипетской «Книги Мертвых», «Текстов Пирамид», а также различных связанных с ними комментариев и научных работ российских и зарубежных египтологов, опубликованных с момента расшифровки письменности Древнего Египта французским историком Франсуа Шампольоном.
Значительная часть египтологов и историков в настоящее время считают, что необычно сильный акцент на смерти в древнеегипетских религиозных текстах по сравнению с современной западной цивилизацией отражает то, что таким образом древние египтяне пытались справиться с чувством неизбежности смерти. Тексты содержали заклинания, которые, как верили египтяне, защищали покойных в загробной жизни и помогали преодолевать опасности.
Порядок и гармония в загробном мире.
По словам российского египтолога, проведенный ей текстологический анализ демонстрирует, что в древнеегипетских религиозных папирусах отражен не только страх перед смертью, но и усилия по сохранению космического порядка, что указывает на более сложные мотивации египетской религии. Как считает Александрова, основной движущей силой древнеегипетской религии было не столько стремление избежать смерти, сколько необходимость поддерживать стабильность и порядок как на земле, так и в загробном мире.
На это указывает то, что в число важных привилегий и обязанностей фараонов входили особые ритуалы, связанные с сохранением мира и гармонии не только на земле, но и в загробной жизни, что говорит об их особом статусе «гарантов порядка». Также в древнеегипетской мифологии процесс сотворения мира является не «одноразовым» событием, а постоянным процессом противостояния порядка и разрушения.
«Обеспечение правильного погребения божественному правителю — необходимость столь же очевидная, как осуществление храмового культа. Царские заупокойные тексты прямо говорят о том, что “пробудившийся от сна смерти” фараон устанавливает маат на место исефет. Это означает, что заботы о погребении фараона не только приумножают его личное посмертное благополучие, но и нацелены на общее благо, так как работают на обеспечение стабильности космического порядка», — подытожила Александрова, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.