Накопление жира вокруг внутренних органов ускоряет развитие болезни Альцгеймера

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи обнаружили, что накопление в организме так называемого висцерального жира (жира вокруг внутренних органов) является одним из самых значимых факторов риска для развития болезни Альцгеймера, тогда как другие формы избытка жира способствуют развитию деменции значительно слабее. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
«Мы выяснили, что высокая доля висцерального жира ассоциируется с повышенной долей двух ключевых белковых индикаторов развития болезни Альцгеймера, тау-белка и бета-амилоида. Мы стали первыми, кому удалось продемонстрировать наличие данной закономерности для людей среднего возраста, которым предстоит прожить еще несколько десятилетий до того, как у них появятся первые видимые признаки развития деменции», — заявила научный сотрудник Университета Вашингтона в Сент-Луисе Махса Долатшахи, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.
Долатшахи и ее коллеги совершили это открытие при всестороннем изучении того, как различные факторы, связанные с ожирением и нарушениями метаболизма, влияют на скорость и вероятность развития болезни Альцгеймера. Для получения этих сведений ученые заручились поддержкой 80 не страдающих от деменции добровольцев, чей средний возраст составлял 49 лет. Исследователи собрали образцы их крови и изучили их мозг при помощи магнитно-резонансного и позитронно-эмиссионного томографа.
Примерно половина добровольцев страдала от различных форм лишнего веса и сбоев в работе метаболизма, что дало ученым возможность оценить то, как эти отклонения от нормы влияют на накопление бета-амилоида и тау-белка в тканях мозга за два-три десятилетия до появления первых клинических симптомов деменции. Для этого ученые сопоставили концентрации этих белковых маркеров развития болезни Альцгеймера среди носителей разных форм ожирения и сбоев в метаболизме.
Проведенный исследователями анализ показал, что избыток жира в организме в целом был связан с ускоренным накоплением тау-белка и бета-амилоида, однако при этом данный риск был на 77% обусловлен лишь одной формой ожирения, накоплением висцерального жира. Все остальные разновидности избытка жира в организме, в том числе в печени, мышцах, бедрах и в подкожной клетчатке, влияли на концентрацию этих биомаркеров значительно слабее.
Причиной этого, как обнаружили Долатшахи и ее коллеги, может быть то, что накопление висцерального жира в организме ведет к развитию сбоев в работе кровеносной системы и вызывает ухудшения в работе сосудов мозга, что в особенности характерно для его передних долей. По оценкам ученых, избавление от висцерального жира позволит примерно на 28% снизить типичную концентрацию биомаркеров болезни Альцгеймера у людей среднего возраста с лишним весом и уменьшить вероятность ее последующего развития.