Накопление жира вокруг внутренних органов ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Причиной этого, как обнаружили Долатшахи и ее коллеги, может быть то, что накопление висцерального жира в организме ведет к развитию сбоев в работе кровеносной системы и вызывает ухудшения в работе сосудов мозга, что в особенности характерно для его передних долей. По оценкам ученых, избавление от висцерального жира позволит примерно на 28% снизить типичную концентрацию биомаркеров болезни Альцгеймера у людей среднего возраста с лишним весом и уменьшить вероятность ее последующего развития.