«Таким красивым никогда не был»: Хирурги из Петербурга совершили чудо и восстановили мужчине сгоревшее в пламени лицо

28-летний мужчина получил «новое» лицо в Петербурге. Его история началась еще в середине лета. Тогда он получил ожоги пламенем 30 процентов поверхности тела. Огнем была повреждена не только голова, но еще и туловище, руки и ноги. В августе пациента перевели из другого региона в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачам пришлось пересаживать кожу, чтобы восстановить внешность мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.