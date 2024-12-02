«Таким красивым никогда не был»: Хирурги из Петербурга совершили чудо и восстановили мужчине сгоревшее в пламени лицо

28-летний мужчина получил «новое» лицо в Петербурге. Его история началась еще в середине лета. Тогда он получил ожоги пламенем 30 процентов поверхности тела. Огнем была повреждена не только голова, но еще и туловище, руки и ноги. В августе пациента перевели из другого региона в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачам пришлось пересаживать кожу, чтобы восстановить внешность мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.
— Особенность вмешательства заключалась в том, что операция проходила на всех ранах одновременно. Для этого создали большую операционную бригаду из четырех хирургов и двух ординаторов специальности пластическая хирургия. Специалисты оперировали пациента в течение 80 минут, — добавили в пресс-службе.
Мужчина благополучно перенес хирургическое вмешательство. Ему полностью удалось восстановить весь кожный покров, хотя сам пациент опасался, что его внешность спасти не получится. Дело в том, что 20 лет назад его отец получил аналогичные травмы, и несмотря на долгое лечение, на коже родителя остались серьезные рубцы. Поэтому пенсионер перестал общаться даже с близкими людьми.
Но медицина за 20 лет сильно шагнула вперед. После выписки мужчина признался, что таким красивым он не был никогда. Его супруга также отметила хорошие результаты.