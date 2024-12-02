Епископ Воронежский и Лискинский Леонтий стал митрополитом

Леонтий в миру — Василий Козлов. Ему 54 года. Родился в Москве. В 1991 году поступил в Московский авиационный технологический институт на специальность техника-технолога авиационных двигателей, где проучился три полных курса. В 1994 году подал документы на поступление в Московскую духовную семинарию. В 1995—1999 годах обучался в Московской духовной семинарии, в 1999—2003 годах — в Московской духовной академии (МДА). С октября по июнь 2000 года обучался новогреческому языку в Патрском университете в Греции, по возвращении перешел в МДА на экстернат и начал преподавать древнегреческий язык при Греко-латинском кабинете, занимался этой работой до 2013 года. В 2015 году был назначен наместником мужского монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в Екатеринбурге. 30 августа 2019-го избран преосвященным Сызранским и Шигонским. В сентябре того же года был наречен епископом. В марте 2024 года утвержден священноархимандритом Вознесенского мужского монастыря в Сызрани.