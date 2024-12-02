Создан заставляющий иммунитет уничтожать престарелые клетки белок

Концентрация глутаматов в организме людей и животных падает с возрастом, что натолкнуло ученых на мысль, что их нехватка может способствовать клеточному старению всех органов и тканей тела. Руководствуясь этой идеей, ученые создали химерную белковую молекулу E16-uPA24, которая соединялась с рецепторами uPAR, присутствующими на поверхности престарелых клеток, и помечала их при помощи молекул глутаматов.