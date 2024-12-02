Создан заставляющий иммунитет уничтожать престарелые клетки белок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Китайские биохимики разработали химерную белковую молекулу, которая соединяется с поверхностью престарелых клеток тела, переставших исполнять свои функции, и заставляет иммунитет очищать органы и ткани тела от подобных клеток. Это вещество нормализовало работу органов престарелых мышей и замедлило рост опухолей, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.
«Существующие лекарства-сенолитики опираются в своей работе на токсические эффекты, запускающие массовую гибель престарелых клеток. У них есть масса побочных эффектов, в том числе развитие массовых очагов воспалений и подавление работы иммунитета. Для решения этих проблем мы создали химерную белковую молекулу, которая нацеливает врожденный иммунитет на точечное уничтожение этих клеток», — пишут исследователи.
Это открытие было совершено группой китайских биохимиков под руководством профессора Вана Бэня при изучении взаимодействий между иммунными клетками, нейронами и различными компонентами тканей тела, которые содержат в себе молекулы глутаматов. Эти вещества, как обнаружили ученые, играют важную роль в активации иммунитета, в том числе различных компонентов врожденной иммунной системы, отвечающих за уничтожение престарелых клеток.
Концентрация глутаматов в организме людей и животных падает с возрастом, что натолкнуло ученых на мысль, что их нехватка может способствовать клеточному старению всех органов и тканей тела. Руководствуясь этой идеей, ученые создали химерную белковую молекулу E16-uPA24, которая соединялась с рецепторами uPAR, присутствующими на поверхности престарелых клеток, и помечала их при помощи молекул глутаматов.
Работу этого химерного белка исследователи проверили в опытах на пожилых мышах и молодых грызунах, страдавших от фиброза печени и легких, при развитии которых в данных органах тела начинают быстро накапливаться престарелые клетки. Последующие наблюдения показали, что во всех трех случаях инъекции белка E16-uPA24 повысили активность NK-клеток иммунной системы, отвечающих за уничтожение престарелых клеток.
Таким образом, развитие фиброза у молодых грызунов значительно замедлилось, а сила и выносливость мышц их пожилых сородичей значительно выросла. Инъекции белка E16-uPA24 замедляют рост опухолей и заставляют иммунитет активнее атаковать их клетки, что делает данный препарат перспективным средством для борьбы не только со старением, но и злокачественными новообразованиями, подытожили исследователи.