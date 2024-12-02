В Перми построят лыжную трассу в Кировском районе за 154 млн рублей

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в краевой столице был заключён контракт на проектирование и постройку новой спортивной трассы. Объект будет в себя включать трибуны на 100 человек и саму трассу для лыжероллеров с освещением. Постройка появится на спортивной базе «Прикамье», расположенной в Курье на улице Агрономической.