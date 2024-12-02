Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми построят лыжную трассу в Кировском районе за 154 млн рублей

Сейчас городские власти уже заключили с подрядчиком контракт.

Источник: Агентство «Москва»

Трасса для лыжников будет построена в Кировском районе Перми за 154 миллиона рублей, сообщает «Ъ-Прикамье».

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в краевой столице был заключён контракт на проектирование и постройку новой спортивной трассы. Объект будет в себя включать трибуны на 100 человек и саму трассу для лыжероллеров с освещением. Постройка появится на спортивной базе «Прикамье», расположенной в Курье на улице Агрономической.

По данным «Ъ-Прикамье», длина новой лыжни будет составлять 3,3 километра, а ширина шесть метров. Подрядчиком в строительстве объекта выступит ООО «ТехДорГрупп». Заказчиком выступает МКУ «Управление технического заказчика».

Новую лыжную трассу стоимостью 154 миллиона рублей планируют построить и сдать в эксплуатацию в 2025 году.