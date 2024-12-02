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В Новосибирске опубликовали список улиц, на которых не стоит парковаться

Мэрия Новосибирска попросила горожан не оставлять автомобили в местах, где будут убирать снег.

Источник: правительство НСО

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликован список улиц, запланированных к уборке в ближайшие сутки.

В ночь с 2 на 3 декабря уборка запланирована:

— в Советском районе — на ул. Николаева и мосту через Шлюз;

— в Дзержинском районе — на ул. Есенина и Гусинобродском шоссе;

— в Октябрьском районе — на ул. Волочаевской, ул. Лазурной, ул. Восход;

— в Кировском районе — на ул. Бронной, ул. Немировича-Данченко, ул. Тюменской, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев;

— в Первомайском районе — на ул. Эйхе, ул. Первомайской;

— в Калининском районе — на ул. Кропоткина;

— в Центральном округе — на ул. Нарымской, ул. Достоевского, ул. Семьи Шамшиных, ул. Орджоникидзе, ул. Дуси Ковальчук, ул. Советской, на площади Калинина и Красном проспекте;

— в Ленинском районе — на ул. Котовского.

Днем во вторник, 3 декабря, уборка будет проводиться:

— в Советском районе — на ул. Красноуфимской и проспекте Академика Коптюга;

в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе;

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали;

— в Кировском районе — на ул. Бородина, ул. Мира, ул. Ватутина и на Бугринском мосту;

— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;

— в Калининском районе — на ул. Тайгинской;

— в Центральном округе — на ул. Ипподромской, ул. Челюскинцев, ул. Нарымской, ул. Плановой, ул. Жуковского;

— в Ленинском районе — на ул. Пермской.