В Новосибирске опубликовали список улиц, на которых не стоит парковаться

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликован список улиц, запланированных к уборке в ближайшие сутки.
В ночь с 2 на 3 декабря уборка запланирована:
— в Советском районе — на ул. Николаева и мосту через Шлюз;
— в Дзержинском районе — на ул. Есенина и Гусинобродском шоссе;
— в Октябрьском районе — на ул. Волочаевской, ул. Лазурной, ул. Восход;
— в Кировском районе — на ул. Бронной, ул. Немировича-Данченко, ул. Тюменской, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев;
— в Первомайском районе — на ул. Эйхе, ул. Первомайской;
— в Калининском районе — на ул. Кропоткина;
— в Центральном округе — на ул. Нарымской, ул. Достоевского, ул. Семьи Шамшиных, ул. Орджоникидзе, ул. Дуси Ковальчук, ул. Советской, на площади Калинина и Красном проспекте;
— в Ленинском районе — на ул. Котовского.
Днем во вторник, 3 декабря, уборка будет проводиться:
— в Советском районе — на ул. Красноуфимской и проспекте Академика Коптюга;
в Дзержинском районе — на Гусинобродском шоссе;
— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали;
— в Кировском районе — на ул. Бородина, ул. Мира, ул. Ватутина и на Бугринском мосту;
— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;
— в Калининском районе — на ул. Тайгинской;
— в Центральном округе — на ул. Ипподромской, ул. Челюскинцев, ул. Нарымской, ул. Плановой, ул. Жуковского;
— в Ленинском районе — на ул. Пермской.