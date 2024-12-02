«Объем проделанной работы видно даже с орбиты»: Космонавт Николай Чуб поприветствовал ростовских врачей с борта МКС

В Ростове прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Инфаркт. Инсульт. Профилактика и реабилитация», посвященная 15-летию Регионального сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы. В ней приняли участие порядка 400 специалистов из нескольких регионов России. На нескольких площадках медики обсудили свою текущую работу в оказании помощи пациентам с инсультами и инфарктами, а также наметили пути дальнейшего развития.
Участников конференции поприветствовал космонавт Николай Чуб. Дмитрий КУТЕПОВ.
ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА.
Участников конференции поприветствовал космонавт Николай Чуб. Сделал он это по видео, которое записал заблаговременно на борту МКС, когда находился на орбите Земли:
— Дорогие земляки и гости нашего региона! С борта Международной космической станции рад приветствовать вас на межрегиональной конференции «Инфаркт. Инсульт», которая приурочена к 15-летию образования Регионального сосудистого центра Ростовской области. Вашими усилиями формируется инфаркт-инсультная сеть, которая охватывает всю Ростовскую область и делает доступной высокотехнологичную медицинскую помощь. Колоссальный объем проделанной работы видно даже с орбиты. Хочу выразить благодарность вам за этот труд. Желаю вам профессиональных успехов и достижения всех поставленных целей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения региона, а также за успехи в профессиональной деятельности заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова вручила благодарственные письма донским врачам, работающим в Региональном сосудистом центре Ростовской областной клинической больницы с момента его создания.
— Мы с вами встречаемся здесь не один раз в год, но именно эта конференция подводит итоги того, что мы с вами вместе сделали. Благодаря вам в Ростовской области создана сеть центров и они позволяют нашим пациентам, которые ранее страдали, в том числе неизлечимыми заболеваниями, возвращаться в строй, к нормальной и активной жизни.
Благодарственные письма медикам вручила замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова. Дмитрий КУТЕПОВ.
НАДО ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ.
Заместитель главного врача РОКБ по медицинской части, директор Регионального сосудистого центра, главный кардиолог Дона и ЮФО Алексей Хрипун подвел итоги деятельности за 15 лет, а также поделился планами на дальнейшее развитие.
— Мы начинали с совсем небольших цифр, стартовых небольших шажочков — когда было 200 вмешательств за весь год при инфаркте миокарда. А сейчас это 2,5 тысячи стентирований только в одной Ростовской областной клинической больнице, и девять тысяч по региону. Всего же по Ростовской области действуют 13 сосудистых центров.
Алексей Хрипун также вспомнил, что в 2000 году, когда еще не было сосудистого центра, больных забирали в РОКБ на 15-й день после инфаркта и стентировали. Тогда не было даже никаких европейских клинических рекомендаций.
— Сейчас мы понимаем, что у нас есть только 120 минут для того, чтобы что-то сделать так, чтобы это было эффективно. А что-то — это что? Это огромная работа скорой помощи, правильно поставить диагноз, привезти в стационар, правильно в стационаре маршрутизировать, взять пациента в рентген-операционную, восстановить кровоток. И это сейчас в регионе доступно и работает. То же самое и по инсультам — это высокотехнологичная помощь на сегодняшний день.
Алексея Хрипуна подвел итоги работы за 15 лет. Дмитрий КУТЕПОВ.
По словам Алексея Хрипуна, надо продолжать дальше развиваться.
— Нужно заниматься тем, чтобы правильно, быстро увидеть, поставить диагноз, оказать высокотехнологичную помощь и оказать вовремя реабилитацию в том объеме, который нужен в стационаре на первом этапе. И потом второй этап — перевести в тот центр, который дальше будет заниматься качественным сопровождением. Но и это еще не все. Дальше нам нужно заниматься диспансерным наблюдением этих пациентов: беречь, наблюдать и сопровождать лекарствами. Плюс заниматься третьим этапом — реабилитацией на амбулаторном этапе. Вот наша мечта. И именно об этом нужно говорить в консолидированном сообществе, междисциплинарном, не только между какими-то одними специалистами, а именно собравшись плечом к плечу друг с другом.