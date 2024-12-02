«Объем проделанной работы видно даже с орбиты»: Космонавт Николай Чуб поприветствовал ростовских врачей с борта МКС

— Нужно заниматься тем, чтобы правильно, быстро увидеть, поставить диагноз, оказать высокотехнологичную помощь и оказать вовремя реабилитацию в том объеме, который нужен в стационаре на первом этапе. И потом второй этап — перевести в тот центр, который дальше будет заниматься качественным сопровождением. Но и это еще не все. Дальше нам нужно заниматься диспансерным наблюдением этих пациентов: беречь, наблюдать и сопровождать лекарствами. Плюс заниматься третьим этапом — реабилитацией на амбулаторном этапе. Вот наша мечта. И именно об этом нужно говорить в консолидированном сообществе, междисциплинарном, не только между какими-то одними специалистами, а именно собравшись плечом к плечу друг с другом.