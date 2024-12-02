Ростовчане смогут в декабре списать все пени по задолженности за электроэнергию через СБП

Погасившие задолженность за электроэнергию через Систему быстрых платежей (СБП) жители Ростовской области, смогут полностью снять все начисления за просрочку. Для этого они должны передать показания счетчика с 23 по 25 декабря, а также оплатить долг и декабрьский счёт через СБП на сайте, в личном кабинете или приложении гарантирующего поставщика до полуночи 31 декабря.