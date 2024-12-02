Ростовчане смогут в декабре списать все пени по задолженности за электроэнергию через СБП

Как сообщает гарантирующий поставщик, потребители, имеющие задолженность по оплате электроэнергии, смогут списать пени при выполнении определенных условий.
Погасившие задолженность за электроэнергию через Систему быстрых платежей (СБП) жители Ростовской области, смогут полностью снять все начисления за просрочку. Для этого они должны передать показания счетчика с 23 по 25 декабря, а также оплатить долг и декабрьский счёт через СБП на сайте, в личном кабинете или приложении гарантирующего поставщика до полуночи 31 декабря.
Важное условие — задолженность на 1 января 2025 года должна полностью отсутствовать. Снять можно все пени, кроме тех, которые начислены по решению суда. Ознакомиться с информацией о размере долга, пеней и условиях списания можно на сайте «ТНС энерго».