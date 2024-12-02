Сильных магнитных бурь не ожидается в Нижнем Новгороде в декабре

Напомним, что магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли. Такое явление наблюдается довольно часто и происходит оно из-за того, что в сторону нашей планеты с Солнца извергаются потоки ионизированных частиц, так называемого «солнечного ветра». Именно эти частицы и возмущают магнитное поле, а чем больше их приходит, тем большее влияние они оказывают.