Сильных магнитных бурь не ожидается в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.
Согласно прогнозу, самые мощные геовозмущения достигнут лишь 4 баллов, нижегородцы смогут почувствовать их 6 и 7 декабря. В этот период люди могут ощущать головную боль, головокружение, перепады настроения, бессонницу и даже неприятные ощущения в суставах.
После этого нижегородцы могут почувствовать небольшую геомагнитную активность, силой 2−3 балла. Такие слабые магнитные бури ожидаются с 8 по 28 декабря.
Напомним, что магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли. Такое явление наблюдается довольно часто и происходит оно из-за того, что в сторону нашей планеты с Солнца извергаются потоки ионизированных частиц, так называемого «солнечного ветра». Именно эти частицы и возмущают магнитное поле, а чем больше их приходит, тем большее влияние они оказывают.
— Для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы, хотя и могут оказывать некоторое влияние на здоровье и самочувствие. Реакции организма на магнитные бури очень разнообразны. Как правило, пациенты жалуются на головные боли, головокружение, изменение уровня артериального давления, боли в суставах, изменение настроения, нарушение сна, — рассказала «Комсомолке» кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Института клинической медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского, врач-терапевт, заместитель директора ИКМ Марина Петрова.