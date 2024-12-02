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В омском облправительстве заключили новый контракт с замминистра Шиповаловым

Новый контракт с ним будет действовать до 3 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Омской области продолжается перезаключение контрактов с действующими чиновниками и назначения новых — у большинства членов команды губернатора Виталия Хоценко закончились в ноябре.

Свежее переназначение получил действующий замминистра экономического развития региона Артем Шиповалов. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на правовом портале правительства. Новый срок полномочий Шиповалова продлен до 3 декабря 2025 года.

Напомним, в конце ноября губернатор Виталий Хоценко назначил трех новых региональных министров: спорта, образования и транспорта.