В омском облправительстве заключили новый контракт с замминистра Шиповаловым

В правительстве Омской области продолжается перезаключение контрактов с действующими чиновниками и назначения новых — у большинства членов команды губернатора Виталия Хоценко закончились в ноябре.
Свежее переназначение получил действующий замминистра экономического развития региона Артем Шиповалов. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на правовом портале правительства. Новый срок полномочий Шиповалова продлен до 3 декабря 2025 года.
Напомним, в конце ноября губернатор Виталий Хоценко назначил трех новых региональных министров: спорта, образования и транспорта.