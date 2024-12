Моррисси обвинил сайт «Википедии» в предоставлении ложной информации

Википедия уверенно называет меня бывшим участником Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds. Я никогда не состоял в The Nosebleeds и не имею никакого отношения к Slaughter & The Dogs. Есть ли в «Википедии» хоть кто-нибудь достаточно умный, чтобы внести ясность? Вероятно, нет.