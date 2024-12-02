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Моррисси обвинил сайт «Википедии» в предоставлении ложной информации

Рок-певец Моррисси, наиболее известный как бывший вокалист группы The Smiths, заявил, что на его странице в «Википедии» указана неправдивая информация. По словам музыканта, он никогда не был участником коллективов Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds.

Источник: Звук

Рок-певец Моррисси, наиболее известный как бывший вокалист группы The Smiths, заявил, что на его странице в «Википедии» указана неправдивая информация. По словам музыканта, он никогда не был участником коллективов Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds.

Моррисси опубликовал в своем личном блоге сообщение, в котором резко выразился в адрес «Википедии».

Википедия уверенно называет меня бывшим участником Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds. Я никогда не состоял в The Nosebleeds и не имею никакого отношения к Slaughter & The Dogs. Есть ли в «Википедии» хоть кто-нибудь достаточно умный, чтобы внести ясность? Вероятно, нет.

Моррисси.

певец.

Напоминаем, что онлайн-энциклопедия свободно редактируется пользователями, то есть изменения в нее может внести любой желающий.

Ранее Моррисси отменил выступление в Далласе из-за ворвавшихся на сцену фанатов.