Моррисси обвинил сайт «Википедии» в предоставлении ложной информации

Рок-певец Моррисси, наиболее известный как бывший вокалист группы The Smiths, заявил, что на его странице в «Википедии» указана неправдивая информация. По словам музыканта, он никогда не был участником коллективов Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds.
Моррисси опубликовал в своем личном блоге сообщение, в котором резко выразился в адрес «Википедии».
Википедия уверенно называет меня бывшим участником Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds. Я никогда не состоял в The Nosebleeds и не имею никакого отношения к Slaughter & The Dogs. Есть ли в «Википедии» хоть кто-нибудь достаточно умный, чтобы внести ясность? Вероятно, нет.
Моррисси.
певец.
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Ранее Моррисси отменил выступление в Далласе из-за ворвавшихся на сцену фанатов.