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В Калининградской области увеличили максимальный размер платы за детсад

Больше всего цены поднялись в столице региона.

В Калининградской области увеличили максимальный размер платы в муниципальных детских садах. Постановление опубликовали на сайте правительства региона.

Изменения вступили в силу с 1 декабря. Больше всего услуги подорожали в Калининграде, а меньше всего — в Немане. Цены поднялись во всех муниципалитетах.

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми:

Багратионовский округ — 3,01 тысячи рублей;

Балтийский округ — 3,17 тысячи рублей;

Гвардейский округ — 2,99 тысячи рублей;

Калининград — 3,56 тысячи рублей;

Гурьевский округ — 3,17 тысячи рублей;

Гусевский округ — 3,01 тысячи рублей;

Зеленоградский округ — 2,85 тысячи рублей;

Краснознаменский округ — 2,88 тысячи рублей;

Ладушкинский округ — 2,92 тысячи рублей;

Мамоновский округ — 2,92 тысячи рублей;

Неманский округ — 2,38 тысячи рублей;

Нестеровский округ — 2,66 тысячи рублей;

Озерский округ — 2,82 тысячи рублей;

Пионерский округ — 3,035 тысячи рублей;

Полесский округ — 2,995 тысячи рублей;

Правдинский округ — 2,69 тысячи рублей;

Светловский округ — 3,04 тысячи рублей;

Светлогорский округ — 2,99 тысячи рублей;

Славский округ — 2,71 тысячи рублей;

Советский округ — 3,01 тысячи рублей;

Черняховский округ — 3,01 тысячи рублей;

Янтарный округ — 3,02 тысячи рублей.

В 2025 году в России хотят повысить зарплаты работников бюджетной сферы на 13,2%.