В Калининградской области увеличили максимальный размер платы за детсад

В Калининградской области увеличили максимальный размер платы в муниципальных детских садах. Постановление опубликовали на сайте правительства региона.
Изменения вступили в силу с 1 декабря. Больше всего услуги подорожали в Калининграде, а меньше всего — в Немане. Цены поднялись во всех муниципалитетах.
Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми:
Багратионовский округ — 3,01 тысячи рублей;
Балтийский округ — 3,17 тысячи рублей;
Гвардейский округ — 2,99 тысячи рублей;
Калининград — 3,56 тысячи рублей;
Гурьевский округ — 3,17 тысячи рублей;
Гусевский округ — 3,01 тысячи рублей;
Зеленоградский округ — 2,85 тысячи рублей;
Краснознаменский округ — 2,88 тысячи рублей;
Ладушкинский округ — 2,92 тысячи рублей;
Мамоновский округ — 2,92 тысячи рублей;
Неманский округ — 2,38 тысячи рублей;
Нестеровский округ — 2,66 тысячи рублей;
Озерский округ — 2,82 тысячи рублей;
Пионерский округ — 3,035 тысячи рублей;
Полесский округ — 2,995 тысячи рублей;
Правдинский округ — 2,69 тысячи рублей;
Светловский округ — 3,04 тысячи рублей;
Светлогорский округ — 2,99 тысячи рублей;
Славский округ — 2,71 тысячи рублей;
Советский округ — 3,01 тысячи рублей;
Черняховский округ — 3,01 тысячи рублей;
Янтарный округ — 3,02 тысячи рублей.
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