Аферисты распространяют фейк о бесплатном проезде в Алматы

«Уведомляем вас о том, что “Транспортным холдингом города Алматы” не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте “Единая”, обещающих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на 1 год, различных бонусов и скидок в партнерских сетях и прочее! Убедительно просим вас не переходить по таким ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных!» — говорится в комментарии оператора транспортных карт «Онай».