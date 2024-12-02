Храбрая Таня: Под Ростовом школьница спасла брата из огня и бросилась в пекло за беременной кошкой

В станице Егорлыкской Ростовской области живет 13-летняя девочка-подросток. С виду — ребенок как ребенок, но вот смелости Тане Подгорной не занимать! Рискуя собой она спасла младшего братика и не забыла в критический момент о домашней кошке.
— Ее храбрости хватит на десятерых, — улыбается 33-летняя мама Ульяна Бабаева.
Таня — старшая дочь в многодетной семье. У нее еще есть два братика: 11-летний Андрей и шестилетний Илья. Когда в доме случилась беда, младшему и вовсе было пять.
Ульяна — мама двух сыновей и доченьки. Фото: из архива семьи.
ЗАБОЛЕЛИ И ОСТАЛИСЬ ДОМА.
— Это было в конце февраля прошлого года. Я была на работе в центральной районной больнице, муж — тоже. Средний сын — в школе. А вот Таня и Илья остались дома, так как оба разболелись.
Пока сестра находилась в одной комнате, деловитый мальчуган решил навести порядок.
— У нас — печное отопление. Сын залез в зольник, вытащил оттуда тлеющий уголек и решил его выбросить на улицу.
Но тут с камня посыпались искры. Попали на стопку свежего белья, которое лежало на кресле неподалеку. Текстиль быстро загорелся, и уже с него огонь перекинулся на обшитые пластиком стены.
Ребенок не сообразил, что происходит. К счастью, старшая сестра не растерялась. Она из другой комнаты почувствовала запах дыма. Таня кинулась к братику. Помещение с печкой уже заволокло темной пеленой. Схватив Илью на руки, девочка побежала к выходу, не успев ни обуться, ни накинуть куртки.
— Таня отдала брата соседям и попросила вызвать пожарных. А сама побежала в горящий дом. Хотела забрать беременную кошку, но не смогла ее найти.
Таня с еще одним братом Андреем. Фото: из архива семьи.
СГОРЕЛО ВСЕ.
Мать девочки говорит, что пламя полностью уничтожило дом. Сгорели документы, новая бытовая техника, мебель, одежда.
— Первые дни мы с Таней были в шоке. Я — оттого, что понимала, что дети могли погибнуть. А она из-за того, что не нашла свою пушистую Элеонору.
Дело в том, что пару лет назад Таня подобрала маленький комочек в парке. Котенок оказался не нужен хозяевам, его положили в коробку и отнесли в сквер. Пройти мимо девочка не смогла, забрала животное домой.
Семья была уверена, что Элеонора задохнулась в пожаре. Но через неделю она пришла сама в место, которое когда-то было домом.
— Дочь была счастлива, что ее любимица в порядке. Сегодня наша семья и, конечно, Элеонора, живем на съемной квартире. Средств на новое жилье пока нет.
Храброй девочке вручили почетную награду. Фото: из архива семьи.
О храбром поступке девочки вскоре узнала вся станица. Ее наградили местные спасатели. А на днях школьница получила медаль «За проявленное мужество» от Совета Федерации. Награду подростку вручил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Мама также получила поощрение от спикера регионального Заксобрания Александра Ищенко.
— Я очень удивилась, что меня пригласили в Ростов на награждение, — призналась храбрая Таня. — Честно, когда мне позвонили, даже решила, что это — шутка. Я не считала и не считаю, что совершила подвиг. Я сделала то, что должна была сделать. Как бы я потом жила, если бы с моим братом что-то случилось бы?