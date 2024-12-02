Храбрая Таня: Под Ростовом школьница спасла брата из огня и бросилась в пекло за беременной кошкой

— Я очень удивилась, что меня пригласили в Ростов на награждение, — призналась храбрая Таня. — Честно, когда мне позвонили, даже решила, что это — шутка. Я не считала и не считаю, что совершила подвиг. Я сделала то, что должна была сделать. Как бы я потом жила, если бы с моим братом что-то случилось бы?