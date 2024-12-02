Омская прокуратура проведет проверку после скандального видео о хоккее с крысами

Сегодня в соцсети попало скандальное видео, как утверждает автор ролика, снятое на омских улицах. На кадрах запечатлен нетривиальный вывоз мусорных бачков из многоквартирного дома работниками коммунального хозяйства.
Бак с отходами обжили крысы. С в панике выбегающими оттуда животными жестоко расправился мусорщик, использовав крыс вместо шайбы.
«Штук семьдесят из бачка выбежало! Бак бездонный, вот это хоккей!», — комментирует происходящее очевидец за кадром.
Хоккейной клюшкой было забито около десятка животных, скандальное видео разместил телеграм-канал «Mash».
Скандальным роликом уже заинтересовались в прокуратуре Омской области — в ведомстве намерены проверить, как в Омске соблюдаются нормы жилищно-коммунального и санитарного законодательства при обращении с ТКО.
«Прокуратура оценит деятельность регионального оператора по обращению с отходами, Управления дорожного хозяйства и управляющих компаний», — заявили в прокуратуре.