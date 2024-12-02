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Омская прокуратура проведет проверку после скандального видео о хоккее с крысами

В соцсети попало видео, где работник коммунальной сферы жестоко расправляется с грызунами, заполонившими мусорный бак.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в соцсети попало скандальное видео, как утверждает автор ролика, снятое на омских улицах. На кадрах запечатлен нетривиальный вывоз мусорных бачков из многоквартирного дома работниками коммунального хозяйства.

Бак с отходами обжили крысы. С в панике выбегающими оттуда животными жестоко расправился мусорщик, использовав крыс вместо шайбы.

«Штук семьдесят из бачка выбежало! Бак бездонный, вот это хоккей!», — комментирует происходящее очевидец за кадром.

Хоккейной клюшкой было забито около десятка животных, скандальное видео разместил телеграм-канал «Mash».

Скандальным роликом уже заинтересовались в прокуратуре Омской области — в ведомстве намерены проверить, как в Омске соблюдаются нормы жилищно-коммунального и санитарного законодательства при обращении с ТКО.

«Прокуратура оценит деятельность регионального оператора по обращению с отходами, Управления дорожного хозяйства и управляющих компаний», — заявили в прокуратуре.