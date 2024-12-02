В Татарстане на этой неделе синоптики прогнозируют небольшой снег

В предстоящие сутки в Татарстане местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. В дневные часы обещают теплую погоду с температурами от 0 до +3 градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Завтра в Казани синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ветер будет со скоростью 5−10 м/с. Ночью местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, столбики термометров покажут от 0 до −2 градусов. Днем ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. На дорогах сохранится гололедица.
В Татарстане 3 и 4 декабря погода существенно не изменится. Во вторник ночью пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, в отдельных районах возможен туман. Минимальные температуры будут в пределах 0..-3 градусов, днем потеплеет — столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов.
4 декабря местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночные часы похолодает до 0..5 градусов мороза, днем прогнозируется от +2 до −2 градусов.
В пятницу через республику пройдет холодный атмосферный фронт с небольшим снегом. Температуры в течение суток составят от 0 до −5 градусов. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в конце недели осадки маловероятны. Температурный фон ночью и утром составит от −6 до −11 градусов. При прояснениях в восточных районах температура может понизиться до −13. Днем синоптики обещают от −3 до −8 градусов.