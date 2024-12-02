В Татарстане на этой неделе синоптики прогнозируют небольшой снег

Завтра в Казани синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ветер будет со скоростью 5−10 м/с. Ночью местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, столбики термометров покажут от 0 до −2 градусов. Днем ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. На дорогах сохранится гололедица.