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Для некоторых жителей Башкирии бесплатно запустили такси

Бесплатным социальным такси могут воспользоваться до 4-х раз в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатное такси заработает в Башкирии. Оно будет доступно для жителей республики с первой группой инвалидностью и детям-инвалидам. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Воспользоваться услугами такси можно будет четыре раза в месяц. Заявку необходимо оставлять заранее, не позже трех дней до даты, когда планируется поездка.

Доехать на такси можно будет до поликлиники, аэропорта, МФЦ, автовокзала, аптеки и другие жизненно необходимые пункты.

Заявки принимаются по номеру: 8 (800) 787−77−77.

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