Для некоторых жителей Башкирии бесплатно запустили такси

Бесплатное такси заработает в Башкирии. Оно будет доступно для жителей республики с первой группой инвалидностью и детям-инвалидам. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Воспользоваться услугами такси можно будет четыре раза в месяц. Заявку необходимо оставлять заранее, не позже трех дней до даты, когда планируется поездка.
Доехать на такси можно будет до поликлиники, аэропорта, МФЦ, автовокзала, аптеки и другие жизненно необходимые пункты.
Заявки принимаются по номеру: 8 (800) 787−77−77.
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