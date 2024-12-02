Семья Анны Цомартовой в Ростове официально опровергла слухи о сборе денег

— Обвиняют в хайпе и в том, что мы зарабатываем на этом. Наша семья никогда не открывала сбор и не призывала помочь материально. Мы в этом не нуждаемся и не несем никаких финансовых трат на поиски дочери, — подчеркнул в беседе с журналистом «КП — Ростов-на-Дону» Николай Цомартов.