Семья Анны Цомартовой в Ростове официально опровергла слухи о сборе денег

В семье пропавшей спортсменки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой опровергли информацию о сборе денежных средств. Ситуацию прокомментировал отец девушки.
— Обвиняют в хайпе и в том, что мы зарабатываем на этом. Наша семья никогда не открывала сбор и не призывала помочь материально. Мы в этом не нуждаемся и не несем никаких финансовых трат на поиски дочери, — подчеркнул в беседе с журналистом «КП — Ростов-на-Дону» Николай Цомартов.
Известно, что сейчас по делу проводятся сложные экспертизы, в том числе, проверяется снимок из метро Дубая, где якобы видели Анну Цомартову.
Напомним, студентка ростовского юридического вуза в феврале 2024 года выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. Позже девушка вышла прогуляться и некоторое время находилась на пирсе у моря, после этого в гостиницу Анна Цомартова не вернулась.