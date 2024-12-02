Горбачев и Буш договорились об окончании Холодной войны на Мальтийском саммите 35 лет назад

Однако Буш, хоть и отслужил два года летчиком на авианосце во Вторую мировую, чуть не просчитался с этой затеей. Изначально он должен был встретиться с Горбачевым на борту «Славы» и потом поужинать с ним на «Белкнапе», но конец осени — время штормов на Мальте. Дул ураганный ветер, а высота волн превышала пять метров. Поэтому на борту обоих крейсеров было не до саммитов и других «паркетных» мероприятий: у неподготовленных к морю людей началась морская болезнь, «Белкнапу» пришлось сняться с якоря, а буксиры изо всех сил пытались растащить корабли в стороны, чтобы избежать столкновения.