В Омск пришла новая дорожная техника

В Омск поступила партия новой спецтехники в количестве 15 единиц. В их числе: 6 самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн, 5 тракторов «Беларус», 2 белорусских погрузчиков и 2 автогидроподъемника длиной 15 метров.
Техника поступила на вооружение в БУ «УДХБ» города Омска. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, подъемники будут использоваться при проведении высотных работ, остальная спецтехника будет задействована при очистке городских улиц от снега. Тракторы будут закреплены за каждым округом, фронтальные пятитонные погрузчики поступят в дорожно-эксплуатационные управления Кировского и Ленинского округов.
В целом, как отметил Сергей Шелест, из областного бюджета на новые машины для Управления дорожного хозяйства и благоустройства города в 2024—2025 годах будет выделено около 370 миллионов рублей.