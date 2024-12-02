В Омск пришла новая дорожная техника

Техника поступила на вооружение в БУ «УДХБ» города Омска. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, подъемники будут использоваться при проведении высотных работ, остальная спецтехника будет задействована при очистке городских улиц от снега. Тракторы будут закреплены за каждым округом, фронтальные пятитонные погрузчики поступят в дорожно-эксплуатационные управления Кировского и Ленинского округов.