Егор Крид и Звук разыграют драгоценную подвеску среди самых преданных фанатов

Российский певец Егор Крид и HiFi-стриминг Звук объявили конкурс, в завершение которого подарят подвеску из белого золота с бриллиантами в два карата одному из поклонников артиста. Украшение будет разыграно среди тех, кто за две недели дольше всех послушает последний альбом Крида «Меньше чем три» и попадет в сотню лидеров. Затем победитель будет выбран рандомайзером.
Чтобы принять участие, нужно проиграть каждый трек из альбома как минимум один раз. С помощью внутренней аналитики и противомошеннической системы команда Звука определит 100 фанатов, которые дольше всех слушали альбом «Меньше чем три». Полные правила и требования конкурса можно узнать здесь.
Украшение сделано в форме логотипа альбома. Его дизайнером выступил MOZI J, главный российский ювелир современной хип-хоп-сцены. Точно такая же подвеска есть у самого Егора Крида.
Напоминаем, что пятый полноформатный лонгплей артиста «Меньше чем три» вышел 22 ноября. Каким он получился, можно прочитать в материале Звук Медиа.