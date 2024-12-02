Егор Крид и Звук разыграют драгоценную подвеску среди самых преданных фанатов

Российский певец Егор Крид и HiFi-стриминг Звук объявили конкурс, в завершение которого подарят подвеску из белого золота с бриллиантами в два карата одному из поклонников артиста. Украшение будет разыграно среди тех, кто за две недели дольше всех послушает последний альбом Крида «Меньше чем три» и попадет в сотню лидеров. Затем победитель будет выбран рандомайзером.