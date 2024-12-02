Минниханов обсудил с эмиром Катара инвестиции и сотрудничество с Татарстаном

Помимо этого, Рустам Минниханов обсудил с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном вопросы сотрудничества в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Он передал поздравления руководству ОАЭ в связи с Днем образования государства. Также была затронута работа в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В ближайшее время состоится выездное заседание объединения.