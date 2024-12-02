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Путин поддержал соглашение с Беларусью о взаимном исполнении постановлений суда

Путин поддержал подписание соглашения с Беларусью о взаимном исполнении судебных постановлений.

Источник: Комсомольская правда

Президентом России Владимиром Путиным поддержано предложение российского правительства насчет подписания с Беларусью соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений, которые были вынесены судами обеих государств, сообщает ТАСС.

Так, российским президентом поручено Министерству юстиции РФ подписать данное соглашение после достижения договоренности с Минском.

Документ коснется судебных постановлений, которые вынесены по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска, обязывающих должника выплатить взыскателю денежные средства, также и государственные пошлины, компенсировать иные судебные расходы и процессуальные издержки.

В соглашении говорится, что судебные постановления одной страны, подпадающие под соглашение, не будут требовать специальной процедуры признания в другой. А спорные вопросы, касающиеся толкования и применения документа, будут урегулироваться путем переговоров между Беларусью и Россией.

Также известно, что Владимир Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.