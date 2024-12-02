В Самаре обсудили развитие туристического кода

Особое внимание при обсуждении уделили уже реализованной инициативе архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых, писателя Дениса Либстера и иллюстратора Елены Загородневой по установке стационарных арт-объектов «шишиги». Всего в Самаре установлено 27 фигурок размером не более 15 см в 10 локациях.