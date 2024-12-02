Голосового помощника внедрят в работу отделов ЗАГСа Петербурга

Теперь обслуживанием петербуржцев, позвонивших, например, в отдел ЗАГС Невского района, начала помощник «Виктория». Это позволило сократить количество звонков, поступающих сотрудникам, которые ведут очный прием, в два раза. Уменьшилась и продолжительность разговоров — с 62 до 29 часов ежемесячно. Это значит, что теперь специалисты могут очно принять гораздо больше посетителей. Подобную технологию планируют внедрить в работу в Василеостровском районе.