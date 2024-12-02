Казань не попадает на 1000-рублевую купюру по предварительным итогам голосования

По предварительным результатам голосования Центробанка Казань не попадает на 1000-рублевую купюру. Выбор изображения для оборотной стороны банкноты продлится до 12 декабря 12.00.
В список для голосования от Татарстана вошел Дворец Земледельцев — за него отдали более 7 000 голосов, объект находится на четвертом месте в рейтинге. Еще меньше голосов отдали за главный корпус Казанского федерального университета — более 4 000 голосов. За центр семьи «Казан» отдали менее тысячи голосов.
В топ-3 лидеров входят скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (почти 46 000 голосов), памятник Салавату Юлаеву в Уфе (более 36 000 голосов) и Саратовский автомобильный мост через Волгу (почти 17 000 голосов).
Ранее ЦБ отправил на доработку дизайн новой купюры в 1000 рублей с казанской башней Сююмбике.