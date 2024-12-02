Казань не попадает на 1000-рублевую купюру по предварительным итогам голосования

В список для голосования от Татарстана вошел Дворец Земледельцев — за него отдали более 7 000 голосов, объект находится на четвертом месте в рейтинге. Еще меньше голосов отдали за главный корпус Казанского федерального университета — более 4 000 голосов. За центр семьи «Казан» отдали менее тысячи голосов.