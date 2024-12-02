Одна елка — в одни руки: Как легально и бесплатно срубить зеленый символ Нового года в Ленобласти

Вот и наступил декабрь, а значит с каждым днем Новый год становится все ближе. Сложно представить этот праздник без ели. Обзавестись главным символом праздника жители Петербурга и Ленобласти могут бесплатно. Для этого достаточно съездить в одно из 19 лесничеств на территории региона и срубить дерево. Но есть один нюанс — сначала надо оформить договор купли-продажи. Без этого важного документа получить елку не получится. Подробный порядок рубки новогоднего дерева рассказал замдиректора Ленобллеса Алексей Дюдюкин на пресс-конференции в ТАСС.
Во-первых, нужно определиться с тем, в каком лесничестве человеку удобнее заготовить ель. Затем необходимо позвонить туда и уточнить дни и часы работы, а также по какому адресу производится оформление договора купли-продажи. После этого выбрать удобные дату и время и приехать на место. Важно не забыть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, потому что без него оформить договор не получится.
— Чтобы сэкономить время, можно заранее заполнить два экземпляра бланка договора купли-продажи в части ФИО и документа, удостоверяющего личность, конкретной даты заготовки и вывозки леса, реквизитах покупателя, — добавил Дюдюкин.
И после получения необходимой подписи остается только приехать в лесничество в указанный день и срубить дерево. Главное, не забыть договор и паспорт, на который он оформлен, так как места заготовки патрулируют сотрудники лесничества, и если вдруг необходимых документов не будет, то можно попасть как под административную, так и под уголовную ответственность.
— Заготовка ели осуществляется день в день, указанном в договоре, и только в том лесничестве, который указан в этом документе.
Кстати, один человек может срубить только одну ель до трех метров. При этом доставка до места заготовки, рубка дерева, вывоз и транспортировка до дома осуществляется собственными силами жителя. Акция будет проводиться до 29 декабря.
Узнать адреса и номера телефонов лесничеств, а также ознакомиться с бланками договоров можно на официальных сайтах Ленобллеса и Комитета по природным ресурсам Ленобласти.