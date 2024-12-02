Одна елка — в одни руки: Как легально и бесплатно срубить зеленый символ Нового года в Ленобласти

Вот и наступил декабрь, а значит с каждым днем Новый год становится все ближе. Сложно представить этот праздник без ели. Обзавестись главным символом праздника жители Петербурга и Ленобласти могут бесплатно. Для этого достаточно съездить в одно из 19 лесничеств на территории региона и срубить дерево. Но есть один нюанс — сначала надо оформить договор купли-продажи. Без этого важного документа получить елку не получится. Подробный порядок рубки новогоднего дерева рассказал замдиректора Ленобллеса Алексей Дюдюкин на пресс-конференции в ТАСС.